« «Chappell Roan, senza i tuoi fan non saresti nulla. E voi fan, non merita il vostro amore»: sono parole dure e cariche di rabbia quelle di Jorginho nei confronti della cantante americana. Secondo il centrocampista del Flamengo, ex Arsenal, la popstar avrebbe superato il limite con sua figlia Ada: una bambina di 11 anni, nata dalla relazione con tra la compagna Catherine Harding e l’ex Jude Law, grande fan dell’artista, che si trovava a San Paolo, in Brasile, per il concerto di Roan durante il Lollapalooza. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, che ha preso una posizione dura nei confronti della cantante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il calciatore ha accusato la cantante di aver fatto piangere sua figlia: «Era solo una bambina entusiasta». La risposta di Roan: «Mi dispiace ma io no ho visto nulla»

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Chappell Roan SPEAKS OUT After Security Guard Allegedly Made 11-Year-Old Fan Cry

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