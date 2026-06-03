L’attaccante ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa di numerosi infortuni, arrivando a toccare il fondo e piangere in palestra. Ha descritto il suo percorso come un calvario personale, segnato da dolore fisico e mentale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui periodi o sui tipi di infortuni, ma il suo racconto evidenzia il peso emotivo di questa fase della sua carriera.

Per i tifosi del Napoli è ancora “il” Milik dei gol pesanti tra il 2016 e il 2020. Oggi Arkadiusz Milik ha scelto il podcast polacco Kana? Sportowy per raccontare, senza filtri, gli anni più duri della sua carriera: il calvario alla Juventus, due stagioni quasi interamente trascorse lontano dal campo, tra un guaio muscolare e l’altro. Perché non parlava. Alla domanda sul suo lungo silenzio, l’attaccante è stato diretto: “ Che senso aveva? Negli ultimi due anni l’unica cosa di cui avrei potuto parlare erano i miei infortuni. Arrivo da un periodo che mi ha letteralmente logorato. Volevo staccare da tutto, ma oggi sono sorridente, riposato e pronto a giocare”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milik a cuore aperto sul calvario per gli infortuni: “Avevo toccato il fondo, piangevo in palestra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, Milik: il calvario degli infortuni in carrieraArkadiusz Milik ha affrontato numerosi infortuni nel corso della sua carriera, che hanno influenzato le sue prestazioni e la sua presenza in campo.

Tamberi si confessa: “Ho toccato il fondo tra infortuni e dolore”Dopo mesi di assenza, l’atleta ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile segnato da infortuni e dolore.