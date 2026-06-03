Milik a cuore aperto sul calvario per gli infortuni | Avevo toccato il fondo piangevo in palestra

Da ilnapolista.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attaccante ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa di numerosi infortuni, arrivando a toccare il fondo e piangere in palestra. Ha descritto il suo percorso come un calvario personale, segnato da dolore fisico e mentale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui periodi o sui tipi di infortuni, ma il suo racconto evidenzia il peso emotivo di questa fase della sua carriera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per i tifosi del Napoli è ancora “il” Milik dei gol pesanti tra il 2016 e il 2020. Oggi Arkadiusz Milik ha scelto il podcast polacco Kana? Sportowy per raccontare, senza filtri, gli anni più duri della sua carriera: il calvario alla Juventus, due stagioni quasi interamente trascorse lontano dal campo, tra un guaio muscolare e l’altro. Perché non parlava. Alla domanda sul suo lungo silenzio, l’attaccante è stato diretto: “ Che senso aveva? Negli ultimi due anni l’unica cosa di cui avrei potuto parlare erano i miei infortuni. Arrivo da un periodo che mi ha letteralmente logorato. Volevo staccare da tutto, ma oggi sono sorridente, riposato e pronto a giocare”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

milik a cuore aperto sul calvario per gli infortuni avevo toccato il fondo piangevo in palestra
© Ilnapolista.it - Milik a cuore aperto sul calvario per gli infortuni: “Avevo toccato il fondo, piangevo in palestra”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juventus, Milik: il calvario degli infortuni in carrieraArkadiusz Milik ha affrontato numerosi infortuni nel corso della sua carriera, che hanno influenzato le sue prestazioni e la sua presenza in campo.

Tamberi si confessa: “Ho toccato il fondo tra infortuni e dolore”Dopo mesi di assenza, l’atleta ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile segnato da infortuni e dolore.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web