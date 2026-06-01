Dopo mesi di assenza, l’atleta ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile segnato da infortuni e dolore. Non ha partecipato a competizioni e ha ridotto le apparizioni pubbliche, alimentando domande tra il pubblico e gli appassionati. La sua ricomparsa arriva dopo un lungo silenzio, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa pausa.

Per mesi è sparito dai radar. Nessuna gara, poche apparizioni pubbliche e un silenzio che aveva alimentato interrogativi tra tifosi e appassionati. Dietro quell’assenza, però, si nascondeva una battaglia molto più difficile di qualsiasi salto. Una lotta combattuta lontano dalle pedane, tra ospedali, terapie, delusioni e giornate in cui perfino alzarsi dal letto sembrava una sfida. Un periodo in cui ogni tentativo di tornare alla normalità finiva per trasformarsi in una nuova sofferenza. Nel giorno del suo 34esimo compleanno, Gianmarco Tamberi ha deciso di raccontare tutto. Lo ha fatto con un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha ripercorso i mesi più complicati della sua carriera e della sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tamberi si confessa: “Ho toccato il fondo tra infortuni e dolore”

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