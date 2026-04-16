Juventus Milik | il calvario degli infortuni in carriera

Arkadiusz Milik ha affrontato numerosi infortuni nel corso della sua carriera, che hanno influenzato le sue prestazioni e la sua presenza in campo. Recentemente, è stato annunciato che la sua stagione è terminata a causa di un problema fisico che si è verificato durante le ultime partite. I numeri raccolti nel corso delle stagioni mostrano un'attenzione particolare alle sue assenze, che hanno inciso sulle sue possibilità di contribuire alla squadra.

Arkadiusz Milik: Il Calvario Senza Fine. Stagione Finita e Numeri da Shock. Il destino continua a voltare le spalle ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco della Juventus, che sembrava aver finalmente visto la luce in fondo al tunnel dopo quasi due anni di assenza, è costretto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Milik: il calvario degli infortuni in carriera Notizie correlate Leggi anche: Verso Milan-Juventus, dopo Milik out anche Cabal: ecco l’esito degli esami Leggi anche: Dopo 665 giorni Milik è tornato calciatore. Viaggio nel suo calvario Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus, calvario Milik: nuovo infortunio e stagione finita, cos'è successo; Nuovo infortunio muscolare per Milik, un calvario senza fine; Un calvario lungo 10 anni: tutti gli infortuni di Milik; Era appena rientrato, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio: stagione finita. Milik, calvario senza fine: nuovo infortunio, stagione finitaNon c'è pace per Arek Milik, attaccante polacco classe 1994 della Juventus, rientrato da poco nelle rotazioni di squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ... tuttojuve.com Juve | Milik, calvario infinito: nuovo infortunio per l'attaccanteUn calvario che sembra non finire mai. Neanche il tempo di festeggiare il ritorno in campo che, sulla stagione di Arkadiusz Milik, c’è già la parola fine. lalaziosiamonoi.it Dopo la Juve fuori con due partite giocate in dieci dopo il Barcellona fuori con due partite giocate in dieci anche il Real Madrid esce dalla Champions finendo in dieci Le 3 big che restarono sul pezzo della SuperLega punite da UEFA #Juventus #mad - facebook.com facebook Alisson #Juventus Le ultime x.com