Un gabbiano ha causato lo scontro che ha portato al ribaltamento di una Smart. L'incidente si è verificato quando l'animale si è schiantato contro il parabrezza, provocando la perdita di controllo del veicolo. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente e sono state trasportate in ospedale. Le condizioni di salute dei feriti non sono state rese note.

Come ha fatto un singolo animale a causare il ribaltamento della Smart?. Quali sono le reali condizioni di salute dei passeggeri feriti?. Chi deve rispondere della sicurezza stradale in questo tratto di Milazzo?. Cosa hanno ricostruito i Carabinieri durante i rilievi tecnici sul posto?.? In Breve L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle ore 21:00 al chilometro 1,800.. Quattro giovani a bordo dell'Alfa Romeo 147 sono rimasti illesi.. I passeggeri della Smart sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.. Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri hanno gestito l'emergenza sul luogo.. Incidente sull’asse viario di Milazzo: un gabbiano causa lo scontro tra due auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milazzo, scontro causato da un gabbiano: Smart ribaltata e feriti

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