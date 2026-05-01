Torino Jeep ribaltata a Mirafiori | due feriti dopo lo scontro

Il primo maggio a Torino, due auto si sono scontrate a Mirafiori, causando il ribaltamento di una Jeep. Nell’incidente, i due conducenti sono rimasti feriti e sono stati portati in ambulanza all’ospedale Martini. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni a terzi.

? Cosa sapere Due auto si scontrano a Torino Mirafiori il 1° maggio ribaltando una Jeep.. I due conducenti feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Martini.. Due auto si sono scontrate violentemente nel pomeriggio di venerdì 1° maggio a Torino Mirafiori, provocando il ribaltamento di una Jeep e il trasferimento in ospedale di due conducenti. l'incidente è avvenuto nel punto in cui corso Salvemini incrocia via Rubino, mentre i mezzi procedevano verso via Guido Reni. Dinamica del sinistro e soccorsi sul posto. L’urto tra la Jeep Avenger di colore rosso e la BMW grigia è scaturito, secondo le prime ricostruzioni, a causa di un repentino cambio di corsia effettuato da uno dei veicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, Jeep ribaltata a Mirafiori: due feriti dopo lo scontro Notizie correlate Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedaleL'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, primo maggio, a Torino Mirafiori, precisamente in corso Salvemini angolo via Rubino. Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della...