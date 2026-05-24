Due giovani sono rimasti feriti dopo uno scontro tra auto in provincia di Benevento, con una vettura Lancia che si è ribaltata. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’incidente o su come siano riusciti a uscire vivi dal veicolo ribaltato. Le condizioni cliniche dei due giovani sono ancora da chiarire, e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

? Punti chiave Come sono riusciti i due giovani a sopravvivere al ribaltamento?. Quali sono le reali condizioni cliniche dei ragazzi portati in ospedale?. Perché la velocità eccessiva ha reso impossibile evitare lo scontro?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla dinamica dell'incidente?.? In Breve Vigili del Fuoco di Bonea intervengono per stabilizzare la Lancia ribaltata.. Carabinieri di Montesarchio effettuano rilievi per ricostruire la dinamica dell'urto.. Intervento del 118 per il trasporto dei due feriti in ospedale.. Via Napoli sotto osservazione per la sicurezza stradale nelle ore notturne.. Due giovani sono finiti in ospedale dopo un violento scontro avvenuto questa notte in via Napoli a Montesarchio, dove una Lancia Y si è ribaltata su un fianco a causa dell’impatto con un’Audi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesarchio, scontro tra auto: due giovani feriti e Lancia ribaltata

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