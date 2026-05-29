Midili ufficialmente di nuovo sindaco di Milazzo | proclamazione applausi e nuovo Consiglio comunale
Ieri pomeriggio si è svolta la proclamazione ufficiale di Giuseppe Midili come sindaco di Milazzo. L’evento si è tenuto dopo le verifiche sui verbali delle elezioni amministrative. Alla cerimonia erano presenti alcuni cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno applaudito al momento della proclamazione. Successivamente, è stato formato il nuovo Consiglio comunale, con l’insediamento dei consiglieri eletti.
Si è svolta ieri pomeriggio la proclamazione ufficiale di Giuseppe Midili a sindaco di Milazzo, atto conclusivo dell’iter delle elezioni amministrative dopo le verifiche sui verbali del voto.La formalizzazione è avvenuta alle 17.35 nell’aula del seggio centrale allestito presso la scuola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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