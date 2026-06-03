A Milano, si svolge un evento dedicato al XIX secolo con balli in costume presso Palazzo Visconti. L'iniziativa, intitolata I Salotti del Tempo, permette ai partecipanti di immergersi nell’epoca ottocentesca per un pomeriggio. L’evento prevede spettacoli e danze storiche, offrendo un’esperienza di vita d’altri tempi. La manifestazione si svolge in un luogo storico e coinvolge appassionati di costume e tradizioni del passato.

Debutta a Milano I Salotti del Tempo, un nuovo format culturale ed esperienziale, tra teatro interattivo e passione per la Storia. Dopo la tappa zero a Varese, Manuela Viola, organizzatrice di eventi e curatrice di questo evento, dà appuntamento il 7 giugno nello splendido Palazzo Visconti, a due passi da piazza San Babila. Una delle location più ambite. Dalle 15 alle 19 sarà possibile vivere il 1847 in abiti d’epoca, che sono assegnati all’acquisto del biglietto (sul sito www.epokaevents.com). Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi spiegheranno la loro epoca, tra contenuti storici, balli e la tensione che aveva preceduto le Cinque Giornate di Milano». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Milano torna nell’Ottocento: appuntamento a Palazzo Visconti dove si balla in costume

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La vera storia della FAMIGLIA VISCONTI | Storie per dormire bene

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