Da oggi, lunedì 27 aprile, è aperta al pubblico l’installazione intitolata ’Monochrome Affinity’, allestita al Palazzo Visconti. L’esposizione, denominata Chapter 2, è stata realizzata dagli studi Migliore+Servetto per Neutra e si trova in via Cino del Duca 8, nel quartiere Durini Design District, vicino a San Babila. L’installazione rimarrà visitabile nei prossimi giorni.

Da oggi lunedì 27 aprile apre al pubblico l’installazione ’Monochrome Affinity’. Chapter 2 di Migliore+Servetto per Neutra a Palazzo Visconti in via Cino del Duca 8, San Babila, Durini Design District. Monochrome Affinity. Chapter 2 e tre nuovi prodotti per il brand, costituiscono un viaggio multisensoriale attraverso il colore e la materia, in cui il marmo è il vero protagonista. Tra cinque stanze affrescate si snoda un percorso che parte dalla lavorazione dei materiali e attraversa lo spazio abitato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Monochrome Affinity’ a Palazzo Visconti

NEUTRA at Palazzo Visconti | MONOCHROME AFFINITY Chapter 2 — Milano Design Week 2026

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