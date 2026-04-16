Alla biblioteca Bonincontro un appuntamento dedicato a Teate nell’Ottocento

Venerdì 17 aprile alle 18 si terrà alla biblioteca “Marilia Bonincontro” un evento intitolato “Teate nell’Ottocento”. L’appuntamento fa parte del ciclo “Salotto culturale del Venerdì” e sarà condotto dalla professoressa Carmelina Della Penna. La biblioteca, gestita dal Comune di Chieti attraverso la società Chieti Solidale, ospiterà questa iniziativa dedicata alla storia e alla cultura della città nel XIX secolo.

Venerdì 17 aprile, alle ore 18, la biblioteca “Marilia Bonincontro”, affidata dal Comune di Chieti alla società Chieti Solidale, ospiterà un nuovo appuntamento del “Salotto culturale del Venerdì”, condotto dalla professoressa Carmelina Della Penna, dal titolo “Teate nell’Ottocento”. L’incontro è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “Teate nel Seicento”, successo per la conferenza alla Biblioteca BonincontroRelatore dell’incontro è stato il professor Giuseppe Mrozek, associato di Storia Moderna dell’ateneo d’Annunzio, introdotto e moderato da Aurelio... Alla scoperta di “Teate nel Seicento” alla biblioteca BonincontroTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Chieti inaugurazione mostra e settimana della Carta alla biblioteca Bonincontro. Il Comune: Operazione che unisce memoria e sostenibilità; Alla Bonincontro la Paper Week: mostra sulla cartiera e laboratori con le scuole; A Chieti c'è la Paper Week, Settimana della carta inaugurata con una mostra sul Villaggio Celdit; Comunali Chieti: l’Udc ufficializza l’alleanza con Colantonio. ’Se fossi Frida’ alla BibliotecaDomani alla Biblioteca speciale d’Arte e archeologia di La Spezia si terrà un laboratorio gratuito dedicato all'arte di Frida Kahlo, con la visione delle sue opere e la possibilità di creare un ... lanazione.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/chieti-inaugurazione-mostra-e-settimana-della-carta-alla-biblioteca-bonincontro.html - facebook.com facebook Alla Bonincontro la “Paper Week”: mostra sulla cartiera e laboratori con le scuole x.com