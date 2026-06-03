L'Olimpia Milano torna a giocare in casa per la seconda parte della semifinale. Dopo aver ottenuto buona parte di quanto sperato durante il doppio viaggio a Brescia, la squadra si prepara a disputare le prossime partite nel proprio impianto. Il coach ha indicato come priorità aumentare la fisicità e mantenere maggiore calma in campo. La semifinale riprende con l’obiettivo di consolidare il vantaggio accumulato.

Ottenuto buona parte di quel che sperava dal doppio viaggio a Brescia, l’Olimpia inizia a giocare tra le mura amiche la seconda parte della semifinale. L’Armani ha ripreso il pallino del fattore campo e ora ha due partite in tre giorni per provare a chiudere il discorso. Gara-3 è in programma questa sera alle 20, venerdì si replica subito per gara-4, sempre a Milano. Non sarà facile perchè Brescia ha dimostrato di potersi rialzare, come domenica scorsa, mandando fuori giri un’Olimpia che senza un “capo“ in regia fa davvero fatica a dare continuità. Un problema che non si risolverà in questa stagione, ma che certamente nella prossima non potrà più essere messo in secondo piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano torna a casa. Poeta indica la strada: "Più fisicità e calma"

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