Juventus Chiellini indica la strada | Testa all’ultima battaglia

Dopo una sconfitta pesante, la Juventus si prepara ad affrontare l’ultima partita di questa stagione. Il capitano, Chiellini, ha parlato di mantenere la concentrazione e di non perdere di vista l’obiettivo finale. La squadra ha lavorato intensamente negli allenamenti e si prepara per la sfida decisiva, che potrebbe decidere il suo destino. La pressione è alta, ma si continua a credere nel risultato positivo, con l’obiettivo di chiudere al meglio questa annata.

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La Juventus incassa il colpo, ma non abbassa lo sguardo. Dopo la sconfitta pesantissima contro la Fiorentina, Giorgio Chiellini, presente a Firenze per il Memorial Niccolò Galli, ha scelto parole lucide e misurate: “U na domenica negativa, diversa da come tutto l’ambiente bianconero l’aveva immaginata, ma non ancora il momento dei bilanci definitivi “. Il messaggio di Chiellini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il messaggio dell’ex capitano è chiaro: vivere alla giornata, restare compatti e finire il campionato nel miglior modo possibile. È un richiamo alla responsabilità, ma anche alla calma, in una fase in cui la Juventus non può permettersi di disperdere energie tra rimpianti e calcoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Chiellini indica la strada: Testa all’ultima battaglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Galatasaray, le parole di Chiellini nel post partita | Champions League Sullo stesso argomento Juventus, Chiellini “Spalletti per la prossima stagione”Le parole di Chiellini Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a DAZN del futuro di Luciano Spalletti. “Vinciamole tutte!”, Conte indica la strada alla sua squadraLa Gazzetta dello Sport, sulle colonne odierne, parla degli obiettivi di questo finale di stagione del Napoli di Antonio Conte: Il Napoli si prepara... #Juventus, #Chiellini: Una domenica no, viviamo alla giornata e finiamo il campionato #Skysport #SkySerieA #SerieA x.com Pagina 0 | Chiellini e il momento Juve: Viviamo alla giornata. C'è da aspettare...Il ko contro la Fiorentina lascia scorie negative, il commento del dirigente bianconero durante la presentazione del Memorial Niccolò Galli ... tuttosport.com Chiellini dopo il ko della Juve: Una domenica negativa. Fiorentina? Con Paraatici è in buone maniIl director of Football strategy bianconero dopo la sconfitta allo Stadium: Aspettiamo di finire questo campinato ... corrieredellosport.it