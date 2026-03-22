Il tecnico del Napoli ha chiamato la squadra a vincere tutte le restanti partite di campionato, fissando questo come obiettivo principale per la fine della stagione. La Gazzetta dello Sport riporta che l’allenatore ha indicato chiaramente la direzione da seguire, sottolineando l’importanza di massimizzare i risultati. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle date o sugli avversari coinvolti.

La Gazzetta dello Sport, sulle colonne odierne, parla degli obiettivi di questo finale di stagione del Napoli di Antonio Conte: Il Napoli si prepara al finale di stagione con grande determinazione e con un obiettivo chiaro fissato da Antonio Conte prima della sosta per le nazionali. Il tecnico ha voluto trasmettere un messaggio forte a tutto il gruppo in vista delle ultime partite di campionato: “Vinciamole tutte”. Un invito diretto allo spogliatoio per affrontare il rush finale senza calcoli e senza rimpianti, provando a restare in corsa per lo scudetto fino all’ultimo. L’allenatore avrebbe anche indicato una sorta di traguardo da raggiungere in termini di punti, con l’idea di chiudere il campionato a quota 86. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - “Vinciamole tutte!”, Conte indica la strada alla sua squadra

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