Milano | sole e 28°C oggi ma arriva la perturbazione giovedì sera

Oggi a Milano si registrano 28°C con sole, ma una perturbazione è prevista per giovedì sera. Le temperature sono destinate a cambiare tra giovedì sera e venerdì mattina, anche se i dettagli non sono ancora stati comunicati. Durante il passaggio della perturbazione, le attività all'aperto potrebbero essere influenzate, ma non sono stati forniti dati specifici sulle condizioni meteorologiche in quel periodo.

Come cambieranno le temperature tra giovedì sera e venerdì mattina?. Cosa accadrà alle attività all'aperto durante il passaggio della perturbazione?. Dove colpiranno con più intensità i temporali previsti per la provincia?. Perché il clima cambierà così drasticamente dopo la tregua di oggi?.? In Breve Massime di 28°C e minime di 16°C previste per mercoledì 03 giugno.. Venti deboli da ovest in mattinata con rotazione verso nordovest nel pomeriggio.. Zero termico stabile intorno ai 3.000 metri durante la giornata odierna.. Temperature massime sotto i 25°C tra giovedì sera e venerdì mattina.. Il sole di mercoledì 03 giugno regala una tregua a Milano prima del nuovo fronte perturbato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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