Secondo MeteoGiuliacci, l'alta pressione continuerà a prevalere anche nel fine settimana, assicurando condizioni di tempo stabile e temperature in crescita. Tuttavia, è previsto che una perturbazione si avvicinerà, portando possibili cambiamenti nel cielo e nelle condizioni meteorologiche. La presenza di questa massa di aria instabile potrebbe influenzare il clima nei giorni successivi.

L'alta pressione dominerà anche nel prossimo weekend con tempo per lo più stabile e temperature in aumento. Venerdì 10 aprile: clima più fresco e qualche pioggia sulle regioni adriatiche e vicino alle Alpi orientali; altrove solo più nuvole al Nord. Sabato 11: sole diffuso e condizioni stabili su tutta Italia, con temperature sopra la media. Domenica 12: ancora bel tempo e caldo (fino a 27-28°C in Toscana e Lazio, punte di 30°C in Sardegna). Secondo meteogiuliacci.it dalla sera di domenica 12 arriveranno, però, i primi temporali al Nord-Ovest, causati dall'ingresso di aria fresca che incontrerà quella più calda. Il peggioramento sarà più marcato all'inizio della settimana successiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MeteoGiuliacci: "Alta pressione ma...". Quando arriva la perturbazione

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