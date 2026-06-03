Una donna a Milano Loreto ha urlato in strada contro il proprio compagno, parlando al telefono. Il video, pubblicato online, mostra la discussione in corso mentre la donna si trova in strada. Nessuna informazione su eventuali interventi delle forze dell’ordine o sulle conseguenze della lite. La registrazione è diventata virale sui social media.

Un filmato registrato in zona Loreto, a Milano, ritrae una donna impegnata in una discussione in strada contro il proprio compagno attraverso uno smartphone. Nel corso della registrazione, la donna urla e minaccia esplicitamente l'interlocutore, affermando di voler "esporre pubblicamente i fatti" e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Milano Loreto, donna urla in strada contro il proprio compagno attraverso il telefono, il VIDEO VIRALE di "der Grillo"

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