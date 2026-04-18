Milano blindata per il raduno dei Patrioti Dal corteo della Lega cori contro musulmani e von der Leyen | Fuori tutti i clandestini – Il video

Milano è stata teatro di una manifestazione organizzata dai Patrioti europei e dalla Lega, partita da Porta Venezia e diretta verso piazza Duomo, lungo il percorso tradizionale della commemorazione del 25 aprile. La zona è stata messa in sicurezza con misure di sicurezza rafforzate, mentre durante il corteo sono stati uditi cori contro i musulmani e contro l’Unione Europea, in particolare contro la presidente della Commissione europea. Sul posto sono presenti forze dell’ordine per monitorare l’evento.

È partito da Porta Venezia il corteo milanese della manifestazione «Senza Paura. In Europa padroni a casa nostra», promossa dai Patrioti europei e dalla Lega e che culminerà in piazza Duomo, seguendo lo stesso percorso della manifestazione nazionale che ogni anno si tiene per il 25 aprile. Secondo le forze dell’ordine, sono circa 2mila i manifestanti che sfilano verso la cattedrale meneghina. In testa ai manifestanti c’è un trattore con la scritta «Tuteliamo la nostra agricoltura e il Made in Italy». Subito dietro, nelle prime file, i sindaci della Lega e gli amministratori locali che reggono uno striscione con la scritta «Padroni a casa nostra».🔗 Leggi su Open.online

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