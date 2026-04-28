Sei giorni di cinema ed eventi gratis in città | torna il Milano Film Fest

Dal 4 al 9 giugno si svolgerà a Milano il Milano Film Fest, un evento dedicato al cinema, alle serie televisive e alle arti visive. Per sei giorni, la città ospiterà proiezioni gratuite, incontri con professionisti del settore e spettacoli aperti al pubblico. L’edizione di quest’anno prevede un programma ricco di eventi distribuiti in diverse location del centro urbano, con un focus particolare sulla promozione del cinema indipendente e delle nuove tendenze artistiche.