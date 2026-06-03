Milano cambia volto | nuovi cantieri e blocchi alla viabilità urbana

A Milano sono in corso nuovi cantieri che influenzano la viabilità urbana, con modifiche ai percorsi di alcune linee di trasporto pubblico. Le linee 4, 7, 31 e 86 avranno variazioni nei percorsi, mentre alcune strade nella zona Spoleto subiranno inversioni di marcia. Questi interventi sono stati annunciati per consentire lavori di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture cittadine. La situazione è soggetta a aggiornamenti in base all’andamento dei cantieri.

Come cambieranno i percorsi delle linee 4, 7, 31 e 86?. Quali strade subiranno inversioni di marcia nella zona Spoleto?. Cosa accadrà alla circolazione su viale Fulvio Testi dal 13 giugno?. Come influirà il nuovo senso unico in via Colico sul traffico?.? In Breve Via Colico diventerà senso unico da piazzale Lugano per circa due mesi.. Piazza Spoleto vedrà l'inversione dei sensi di marcia in via Venini e Popoli Uniti.. Chiusure parziali su viale Fulvio Testi previste dal 13 giugno al 3 dicembre.. Linee ATM 4, 7, 31 e 86 subiranno modifiche per i lavori metrotranvia 7.. Cantieri e nuovi flussi viari: Milano affronta una stagione di trasformazioni strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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