A Terni sono iniziati i lavori per l’installazione di nuovi pali della luce, con l’istituzione di divieti di sosta nelle aree interessate. I cantieri si concentrano in alcune strade specifiche, dove sono stati predisposti i divieti per agevolare i lavori e garantire la sicurezza. La viabilità subirà modifiche temporanee, con possibili variazioni nelle zone coinvolte durante l’intervento.

? Domande chiave Quali strade saranno interessate dai blocchi della sosta?. Come cambierà la viabilità nelle zone coinvolte dai cantieri?. Chi gestirà il traffico durante il senso unico alternato?. Quando finiranno esattamente i lavori in via XX Settembre?.? In Breve Interventi in viale Villafranca dal 18 al 20 maggio e via Liutprando dal 21 al 25 maggio.. Lavori in via Di Vittorio dal 26 maggio al 4 giugno e viale Turati il 4-5 giugno.. Sosta vietata h 24 con rimozione veicoli in via Carducci e via di Porta Sant'Angelo.. Dirigente Federico Nannurelli gestisce senso unico alternato con corsia minima di tre metri.. Lunedì 11 maggio inizieranno i lavori per la sostituzione dei pali della luce a Terni, con interventi che interesseranno viale Prati e si concluderanno il 16 giugno in via XX Settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, nuovi pali della luce: via ai cantieri e blocchi alla sosta

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