Milano 50 nazioni e mille maestri | trionfo dei saperi antichi

Notizia in breve

Durante un evento a Milano, mille artigiani hanno partecipato nonostante uno sciopero dei trasporti che ha coinvolto diverse città. I partecipanti hanno condiviso storie personali e tecniche tradizionali, creando un legame diretto con i visitatori. L'iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti da cinquanta nazioni, con un focus sulla trasmissione di saperi antichi e pratiche artigianali. La manifestazione ha coinvolto anche oltre mille maestri, impegnati nel mostrare le proprie competenze.