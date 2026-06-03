Milano 50 nazioni e mille maestri | trionfo dei saperi antichi
Durante un evento a Milano, mille artigiani hanno partecipato nonostante uno sciopero dei trasporti che ha coinvolto diverse città. I partecipanti hanno condiviso storie personali e tecniche tradizionali, creando un legame diretto con i visitatori. L'iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti da cinquanta nazioni, con un focus sulla trasmissione di saperi antichi e pratiche artigianali. La manifestazione ha coinvolto anche oltre mille maestri, impegnati nel mostrare le proprie competenze.
Come hanno fatto mille artigiani a superare lo sciopero dei trasporti? Quali storie personali hanno reso unico l'incontro con i visitatori? Perché il pubblico preferisce questi prodotti rispetto alla produzione di massa? Dove si terrà la prossima grande edizione internazionale di dicembre??? In Breve Oltre mille maestri d'arte provenienti da 50 nazioni hanno partecipato all'evento. Lo sciopero nazionale dei trasporti del 29 maggio ha causato disagi logistici inizial . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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