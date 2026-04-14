L’Università della Calabria diventerà il fulcro di un dialogo profondo sulla memoria e la ricostruzione delle identità femminili con l’iniziativa denominata Antenate Resistenti. L’evento, che vedrà protagonista il Centro Women’s Studies in stretta sinergia con l’Associazione Internazionale Amici UniCal, l’Associazione ConimieiOcchi, Teatro idee movimento e l’ANPI Cosenza A. Antonante, si terrà tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, portando al centro del dibattito accademico e sociale temi legati alle radici ancestrali e alla solidarietà tra donne. Un percorso tra ricerca accademica e riscoperta dei saperi antichi. Il programma dell’incontro si aprirà mercoledì 15 aprile alle ore 17:00 presso gli spazi del CUG, situato nel Ponte Coperto di fronte all’Aula Magna, dove avrà luogo il Seminario di Studi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unical: viaggio tra saperi antichi e identità delle donne

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