Il Milan parteciperà all’Europa League 2026-2027 partendo dal 30° posto nel ranking UEFA. La rosa della squadra sarà più ampia e tre giovani giocatori potranno rimanere in organico. La formazione ha deciso di mantenere alcuni talenti emergenti, anche se non specifica i nomi. La partecipazione alla competizione europea è prevista con una rosa rafforzata rispetto alle stagioni precedenti. La rosa definitiva sarà definita nei prossimi mesi.

La stagione 2026-2027 del Milan sarà fortemente condizionata dal ritorno nelle coppe europee, con l'impegno del giovedì sera in Europa League. Questo scenario comporterà una rimodulazione del calendario nazionale, costringendo i rossoneri a disputare molte delle prossime partite di Serie A alla domenica o nei posticipi del lunedì sera. Come ricordato oggi in edicola da Tuttosport, il club non potrà permettersi di affrontare questa competizione con superficialità: a causa dell'assenza totale dai tornei continentali nell'ultima stagione, il Diavolo è infatti scivolato fino al 30° posto nel ranking UEFA. La necessità di risalire la china si scontra con un tabù storico: l'Europa League è un torneo che il Milan non è mai riuscito a vincere nella sua storia, nemmeno quando la competizione si chiamava Coppa UEFA. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, una rosa più ampia per l’Europa League: tre giovani possono rimanere in organico

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