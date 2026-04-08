Calciomercato Milan sui giovani più promettenti in Europa | l’ultimo ha già incantato gli italiani

Il Milan sta cercando di rinforzare la rosa per la stagione 2026-2027, puntando su una combinazione di giocatori esperti e giovani talenti provenienti sia dal mercato italiano che internazionale. Tra le operazioni in corso, il club ha messo nel mirino alcuni giovani promettenti, tra cui uno che ha già attirato l’attenzione degli appassionati italiani con le sue prestazioni recenti. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati ufficializzati acquisti o cessioni.

Il Milan prosegue la sua ricerca, nel panorama del calciomercato italiano e internazionale, dei giocatori che possono fare al caso suo nella stagione 2026-2027. Servono elementi di qualità per rinforzare la rosa dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sono già al lavoro per far sì che il Diavolo diventi ancor più competitivo, in Italia e in Europa, nell'annata che verrà. È già stata delineata, a tal proposito, una duplice strategia da seguire. PROSSIMA SCHEDA In un summit di calciomercato tenutosi prima della sosta Nazionali a 'Casa Milan', Furlani, Tare e Allegri, alla presenza del Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, hanno concordato le linee guida dell'estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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