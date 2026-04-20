L' Ausl di Modena è sempre più ' rosa' oltre il 74% dell' organico è femminile

L’Azienda Usl di Modena ha annunciato oggi la pubblicazione della terza edizione del Bilancio di genere, uno strumento che analizza le caratteristiche dell’organico e lo stato di salute della popolazione locale. I dati mostrano che oltre il 74% del personale è costituito da donne, confermando una composizione femminile dominante all’interno dell’organizzazione. La relazione fornisce anche informazioni sulle dinamiche di genere presenti nel territorio e all’interno del sistema sanitario.

L’Azienda Usl di Modena ha presentato oggi, 20 aprile, la terza edizione del Bilancio di genere, uno strumento che non si limita a fotografare i numeri, ma consente di leggere in profondità le dinamiche di genere dentro l’organizzazione e nella salute della popolazione del territorio. Un percorso.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cisl Romagna oltre quota 87mila iscritti: è un sindacato sempre più giovane e "rosa"Il bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai... "Quel test mi ha salvato da un tumore": la storia di Luciano e la campagna dell'Ausl di ModenaNel ‘mese blu’ dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto, l’Ausl di Modena rilancia un messaggio forte sull’importanza di questo screening... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incontri dedicati ai Caregiver familiari; Progetto Montagna: da Pavullo la prima paziente collegata da casa con lo specialista endocrinologo, al via le televisite dal domicilio e dalle Case della Comunità dell’Appennino; Visita istituzionale al drop-in della Sacca: l'Ausl difende i risultati, il quartiere chiede sicurezza; Previsto il pareggio per i bilanci 2026 di Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria. Mancati pagamenti all’Ausl di Modena. Gibertoni (M5S) chiede il commissariamento, ma Venturi conferma lo sbloccoOggi question time in Consiglio sul caso del mancato pagamento dei premi di produttività a migliaia di dipendenti dell’Ausl di Modena. Gibertoni ha chiesto la nomina di un commissario che raddrizzi ... quotidianosanita.it Ausl di Modena. Altre 9 nuove Case della Salute in provinciaSette nuove strutture già finanziate, in via di progettazione Montese e San Felice. Castelnuovo Rangone e Zocca candidate a entrare nella programmazione aziendale. Sono i luoghi in cui la sanità si ... quotidianosanita.it Buon giorno Oss presso Ausl di Modena ospedale di mirandola cede per ospedale di Bologna = bentivoglio ,budrio, cento, Bellaria - facebook.com facebook