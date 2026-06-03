Un anno dopo la cessione di Theo Hernandez, il Milan ha acquistato Estupiñán. Le statistiche mostrano un calo nel rendimento rispetto al precedente terzino, con numeri inferiori in diverse categorie chiave. La differenza tra le prestazioni dei due giocatori si evidenzia nelle statistiche di assist, duelli vinti e contributi offensivi. Il passaggio da Hernandez a Estupiñán ha portato a una variazione nei risultati complessivi della linea difensiva.

La scorsa estate il Milan ha deciso di rivoluzionare la sua rosa, cedendo anche pezzi importanti della sua storia recente. Una delle cessioni più pesanti è stata quella di Theo Hernández all'Al-Hilal: il terzino francese ha lasciato il Diavolo per circa una ventina di milioni di euro. Oltre al ricordo lasciato ai tifosi rossoneri, l'ex Real Madrid ha avuto un grandissimo impatto con la maglia del Milan: 262 presenze con 34 gol e 45 assist ed è stato uno dei pilastri della rinascita del club fino allo Scudetto con Pioli in panchina e Maldini in dirigenza. Una cessione che ha diviso i tifosi rossoneri, visto che una parte approvava la sua partenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan un anno dopo: ceduto Theo Hernandez preso Estupiñán. Ecco quanto hai perso

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Theo Hernandez: parole pesantissime sul Milan

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Se chiedete a me, i due addii più brutti e difficili di questi 2 anni. Avrò per sempre l'amaro in bocca nel pensare ad un Milan senza voi... non ci ho mai pensato e, ora fa solo male. Per sempre nel cuore. Grazie di tutto. @RafaeLeao7 @TheoHernandez # x.com

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