Theo Hernández trascina l’Al-Hilal alla vittoria I dati e il confronto con Estupiñán

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Theo Hernández ha segnato un gol decisivo che ha permesso all'Al-Hilal di ottenere la vittoria nella King's Cup. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra di Hernández, che ha dimostrato un rendimento importante in questa competizione. Nel confronto con Estupiñán, Hernández si distingue per le statistiche offensive e la presenza in campo, contribuendo in modo determinante alla prestazione della sua squadra.

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Una delle cessioni più pesanti dell'estate rossonera è stata quella di Theo Hernández all'Al-Hilal: il terzino francese ha lasciato il Diavolo per circa una ventina di milioni di euro e con questi numeri: 262 presenze con 34 gol e 45 assist. Una cessione che ha diviso i tifosi rossoneri, ma che torna in auge oggi, quando intorno al Milan ci sono dubbi sul futuro e le prestazioni di Estupiñán (preso al suo posto), stiano deludendo. L'ecuadoriano ha giocato 13 volte dal primo minuto: 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi). Per fare un parallelo con la scorsa stagione di Theo Hernández (per molti ritenuta deludente): il francese ha chiuso l'anno con gli XA a quota 4.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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