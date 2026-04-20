Durante l’evento 'Inside The Sport 2026', il difensore del Milan ha parlato dell’importanza di Allegri per la sua carriera e ha espresso il desiderio di replicare le imprese di Theo Hernandez. Ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’allenatore nella sua crescita e ha condiviso il sogno di raggiungere risultati simili a quelli ottenuti dal terzino francese. Le sue parole sono arrivate in un momento di riflessione sulla stagione e sui prossimi obiettivi.

Il difensore del Milan Davide Bartesaghi ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni a margine della premiazione 'Inside The Sport 2026', tenutosi presso Coverciano. Tra i temi il ruolo di Massimiliano Allegri nella sua crescita, il momento del Diavolo e i giocatori a cui si ispira. Ecco, quindi, tutte le parole del classe 2005 riprese da 'Tuttomercatoweb'. Quanto è stato importante aver incontrato Allegri? "Per me è stato fondamentale, lui e il suo staff. Ho ricevuto molta fiducia anche nei momenti in cui ero in difficoltà". Tutti dicono di ripartire dai giovani, ma in Italia ci crediamo davvero? "Credo di sì, rispetto agli anni scorsi ci sono tanti prospetti importanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi: “Allegri fondamentale per me. Un sogno replicare quanto fatto da Theo Hernandez”

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