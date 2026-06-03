Oggi sono previste decisioni importanti sulla posizione di Ralf all’interno del club, con un possibile cambio di allenatore. Nel frattempo, si discute di un confronto tra il tecnico e un giocatore chiave, considerando anche un accordo con un ex allenatore francese per la prossima stagione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le trattative sembrano avanzate. La situazione rimane in evoluzione e potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Il punto sulla caldissima mattinata rossonera: l'ultimatum per il ruolo di DT, l'asse Ibrahimovic-Pimenta e le strategie di mercato tra l'addio di Leão e il nodo Rabiot. Tutto questo è nelle Top News sul Milan di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, che la redazione di 'PianetaMilan.it' ha selezionato e analizzato per voi. Il futuro organigramma del Milan è entrato ufficialmente nella sua fase cruciale. Nelle prossime ore, e al massimo entro la fine di questa settimana, è attesa la risposta definitiva di Ralf Rangnick alla proposta formulata da Gerry Cardinale per assumere la carica di direttore tecnico del club rossonero. Il manager tedesco deve sciogliere le riserve e chiarire la sua posizione con la Federcalcio austriaca, delineando una volta per tutte se iniziare o meno una nuova era targata Milan e RedBird. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan Top News: ore decisive per Rangnick, lo scontro con Ibra e l’accordo con Pochettino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MATETA AL MILAN È FATTA Ore decisive, Nkunku verso laddio e novità Maignan

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Attesa per Rangnick. Incontrato Glasner, ma l’accordo è con Pochettino!Il Milan attende l’annuncio ufficiale sul nuovo allenatore, con Rangnick in pole position.

Milan, le Top News della mattina: offerta a Iraola, il flirt con Rangnick e lo scenario su LeãoIl Milan ha ricevuto un’offerta da parte di RedBird per la panchina, proposta rivolta a Andoni Iraola.

Temi più discussi: Il Milan ne caccia quattro, la Juve stringe per Alisson, i convocati azzurri: le top news delle 22; Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince l'edizione 109 e Milan vince la tappa 21: dove si corre e a che ora; Milan, le Top News della mattina: Cardinale sogna Edwards. In arrivo Alaba? Le ultime su Rangnick; Domani Allegri risolve col Milan, la Juve pensa a Kluivert. Italia, parla Baldini. Le top news delle 22.

[Bianchin] Glasner è un forte candidato a diventare il prossimo allenatore del Milan, con o senza Rangnick; è stato tenuto un primo incontro, e vuole una risposta sì/no entro il fine settimana. Pochettino è l'alternativa, con cui il Milan ha già raggiunto un accordo reddit

Milan-Cagliari, #Mendy da record: due partite ufficiali giocate in sole 34 ore x.com

Milan, nuovo allenatore: possibile altro incontro con Iraola nelle prossime ore. Le newsPeppe Di Stefano da Casa Milan fa un punto su quella che sarà la composizione della nuova dirigenza rossonera. Innanzitutto oggi sia Cardinale che Ibrahimovic hanno lasciato Milano per andare rispetti ... sport.sky.it

Il Milan ne caccia quattro, la Juve stringe per Alisson, i convocati azzurri: le top news delle 22Via Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con Zlatan Ibrahimovic sempre più al centro. tuttomercatoweb.com