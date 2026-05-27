Il Milan ha ricevuto un’offerta da parte di RedBird per la panchina, proposta rivolta a Andoni Iraola. Nel frattempo, si parla di un interesse tra il club e Rangnick per un possibile ruolo nel progetto tecnico. Sul fronte delle trattative, si discute anche della possibile cessione di Leão, anche se non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.

La mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, segna l'inizio ufficiale della rifondazione totale in casa Milan. Dopo i recenti addii dei quadri dirigenziali e l'esonero di Massimiliano Allegri, la proprietà guidata dal fondo RedBird e dal managing partner Gerry Cardinale ha impresso una netta accelerazione per definire la struttura societaria e tecnica della stagione 2026-2027. Ecco il riepilogo dettagliato delle trattative e degli scenari di mercato emersi nelle ultime ore con le Top News analizzate e proposte dalla nostra redazione. La prima scelta per la guida tecnica del nuovo ciclo rossonero è ufficialmente Andoni Iraola, allenatore reduce da una stagione straordinaria sulla panchina del Bournemouth. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: offerta a Iraola, il flirt con Rangnick e lo scenario su Leão

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