Il Milan sta valutando diverse opzioni per la panchina, con Mauricio Pochettino che si avvicina alla candidatura. Tuttavia, il nome di Glasner rimane in posizione di vantaggio. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con decisioni che potrebbero essere prese in breve tempo. La scelta del nuovo allenatore sembra essere al centro di un aggiornamento continuo, mentre la dirigenza monitora attentamente le possibilità.

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© Milanzone.it - Milan, Pochettino prende quota per la panchina: Glasner resta avanti

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