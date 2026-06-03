Milan non c’è solo Glasner | spunta l’accordo con Pochettino e il nome del nuovo direttore sportivo
Il Milan sta considerando un cambio di allenatore dopo l'addio a Massimiliano Allegri. Dopo un incontro con Oliver Glasner, si valuta anche l’ipotesi di ingaggiare Mauricio Pochettino come nuovo tecnico. Contestualmente, si parla di un possibile arrivo di Ramón Planes come direttore sportivo.
Esonerato Massimiliano Allegri, il Milan prosegue senza sosta il suo accurato casting alla ricerca del profilo ideale a cui affidare la panchina per la stagione 2026-2027. La dirigenza rossonera si trova a vagliare profili differenti, dopo aver incassato i rifiuti di due importanti obiettivi internazionali: Andoni Iraola: ha declinato la proposta rossonera, essendo ormai destinato alla guida del Liverpool. Xavi Hernández:ha preferito non legarsi a un club, con la speranza di poter guidare la Nazionale della Spagna subito dopo la fine dei Mondiali. Dietro la strategia di mercato c'è una precisa linea societaria. Gerry Cardinale (managing... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Giornata decisiva per il futuro del #Milan Oggi è in programma l'atteso incontro tra Gerry #Cardinale, Zlatan #Ibrahimovic e Oliver #Glasner. L'austriaco è uno dei principali candidati per la panchina rossonera e avrebbe già studiato approfondita x.com
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[PBP] A questa sera, Iraola non ha ancora rifiutato definitivamente il Milan. Xavi è un nome che terrei, almeno in termini di stile. Terrei anche il nome Glasner. reddit
Milan, Ibrahimovic vuole prendere Slot: Cardinale intanto contatta GlasnerProprietà e senior advisor hanno idee diverse per la scelta in panchina: continua il casting ma la soluzione è un rebus ... corrieredellosport.it
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