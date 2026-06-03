Esonerato Massimiliano Allegri, il Milan prosegue senza sosta il suo accurato casting alla ricerca del profilo ideale a cui affidare la panchina per la stagione 2026-2027. La dirigenza rossonera si trova a vagliare profili differenti, dopo aver incassato i rifiuti di due importanti obiettivi internazionali: Andoni Iraola: ha declinato la proposta rossonera, essendo ormai destinato alla guida del Liverpool. Xavi Hernández:ha preferito non legarsi a un club, con la speranza di poter guidare la Nazionale della Spagna subito dopo la fine dei Mondiali. Dietro la strategia di mercato c'è una precisa linea societaria. Gerry Cardinale (managing... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, non c’è solo Glasner: spunta l’accordo con Pochettino e il nome del nuovo direttore sportivo

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Temi più discussi: Sopravvissuto, laureato e un po' psicologo: chi è Glasner, il nuovo candidato per il Milan; Allenatore Milan, le ultime. Martedì incontro con Glasner, dall'estero si parla di Slot; Milan, dall'allenatore al ds: in società oggi non c'è nessuno. E Ibra volerà in America; Casting Milan per la panchina: Cardinale e Ibrahimovic a lavoro, fissato un incontro con Glasner.

Giornata decisiva per il futuro del #Milan Oggi è in programma l'atteso incontro tra Gerry #Cardinale, Zlatan #Ibrahimovic e Oliver #Glasner. L'austriaco è uno dei principali candidati per la panchina rossonera e avrebbe già studiato approfondita x.com

[PBP] A questa sera, Iraola non ha ancora rifiutato definitivamente il Milan. Xavi è un nome che terrei, almeno in termini di stile. Terrei anche il nome Glasner. reddit

Milan, Ibrahimovic vuole prendere Slot: Cardinale intanto contatta GlasnerProprietà e senior advisor hanno idee diverse per la scelta in panchina: continua il casting ma la soluzione è un rebus ... corrieredellosport.it

Incontro positivo. Tuttosport: Milan: sì a Glasner con o senza RangnickIl Milan ieri sera ha avuto un incontro con Oliver Glasner, oggi principale candidato alla panchina rossonera. milannews.it