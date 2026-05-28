Fabrizio Romano conferma che il Milan sta seguendo Pochettino come possibile allenatore. Inoltre, rivela il nome del nuovo direttore sportivo, senza specificare ulteriori dettagli. La società rossonera ha avviato trattative ufficiali e sta valutando le opzioni per il ruolo di allenatore. La notizia si basa su fonti vicine alla dirigenza, con l’obiettivo di definire presto il futuro tecnico e organizzativo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata.

Oltre a Matthias Jaissle, Xavi e Vincenzo Italiano, uno dei nomi più caldi per la panchina del Milan è quello di Mauricio Pochettino. Come vi abbiamo raccontato, una delegazione del club rossonero ha incontrato l'allenatore già la scorsa settimana. Il tecnico argentino, però, sarà impegnato in estate con la Nazionale statunitense, che guiderà durante i Mondiali casalinghi. A confermare l'interesse del Milan per Mauricio Pochettino ci ha pensato Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha anche rivelato il nome del possibile direttore sportivo che potrebbe accompagnare il tecnico argentino. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano conferma: “Il Milan è su Pochettino”, poi svela il nome del direttore sportivo

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