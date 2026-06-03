Entro la fine della settimana, il club comunicherà le nuove nomine societarie, con il presidente che ha il compito di prendere le decisioni definitive. La Gazzetta dello Sport ha rivelato anche il ruolo effettivo di un ex calciatore, che non ricopre più incarichi tecnici ma si occupa di questioni strategiche e di immagine del club. La gestione delle nomine è ancora in fase di definizione, con le decisioni che riguardano anche aspetti organizzativi e di governance.

Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sono i primi candidati per la panchina del Milan (qui tutte le notizie): con il primo c'è stato un contatto la scorsa serata, con il secondo ci sarebbe già un accordo (leggi qui). Al momento le strade possibili per i rossoneri sembrano due: il progetto Rangnick, con una riorganizzazione totale del club, contro l'opzione Pochettino. Entrambi sono impegnati al Mondiale, quindi bisognerebbe lavorare a distanza fino a metà luglio. Il tempo per le decisioni sta arrivando così come quello di fare chiarezza sui ruoli all'interno del Milan. Ecco dei dettagli. Come scrive il sito de La Gazzetta dello Sport, la struttura del Milan ad oggi è chiara: Gerry Cardinale è l'uomo delle decisioni finali, mentre Zlatan Ibrahimovic la persona con più potere nel processo di scelta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, nomine entro il fine settimana: decide Cardinale, ma ecco il vero ruolo di Ibrahimovic

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