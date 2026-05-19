Milan crolla la reputazione di Ibrahimovi? tra i tifosi | svelato il suo vero piano con Cardinale

Recentemente si è diffusa la notizia di un incontro tenutosi a Londra tra alcuni esponenti della proprietà e della gestione del club, tra cui il proprietario e l’amministratore delegato, con la presenza di un ex giocatore di spicco. Questa riunione ha attirato l’attenzione dei tifosi, che si sono interrogati sul possibile coinvolgimento di quest’ultimo nel futuro del club, soprattutto dopo alcune indiscrezioni su un piano condiviso con i vertici societari. La vicenda ha sollevato discussioni sulla reputazione dell’ex calciatore all’interno della tifoseria.

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Da lunedì 25 maggio, a bocce ferme, il proprietario del Milan Gerry Cardinale disporrà di tutti gli elementi necessari per valutare la stagione 2025-2026 e tracciare la rotta del futuro rossonero. L'auspicio della proprietà RedBird è di poter avviare le riflessioni in un clima di serenità, ovvero con la qualificazione in Champions League conquistata dopo il match contro il Cagliari. Al momento restano tutti sotto esame: da Zlatan Ibrahimovic a Massimiliano Allegri, passando per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. Tuttavia, un rimpasto di matrice strategica appare ormai inevitabile. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il club punterà a modificare la gestione dei proventi per rendere la squadra sempre più competitiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, crolla la reputazione di Ibrahimovi? tra i tifosi: svelato il suo vero piano con Cardinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, Allegri tra le liti con Ibrahimovic e le richieste di mercato: Cardinale, trova una soluzioneI tre punti conquistati domenica pomeriggio sullo spinoso campo del Genoa hanno proiettato il Milan di Massimiliano Allegri a quota 70 punti in... Letizia: “Tifosi del Milan, non cantante «Cardinale devi vendere», provate con «Cardinale devi comprare»”Nelle ultime settimane, il nome di Cardinale è comparso sui giornali più spesso del solito. Il Milan crolla nel girone di ritorno e rischia la qualificazione in Champions LeagueLa crisi del Milan: dall’euforia del girone di andata al crollo nel finale di stagione, tra numeri impietosi e sfide da affrontare. Negli ultimi mesi, i tifosi del Milan stanno vivendo un periodo di s ... notiziemilan.it Il Milan crolla, la Juve si fa sotto. Ora tocca a Napoli e Inter: la classifica e le probabili formazioniIl Milan cade, la Juventus si avvicina. Ma è stato un sabato decisivo non soltanto per la corsa alla Champions League, anche per quella verso la salvezza: il Cagliari conquista tre punti d’oro, ... tuttomercatoweb.com