Gerry Cardinale, proprietario del Milan e managing partner del fondo RedBird, avvia le prossime nomine nel club. I suoi collaboratori di fiducia, Ibrahimovi? e Calvelli, avranno ruoli chiave nella gestione della squadra. La fase di riorganizzazione segue le decisioni prese dal proprietario nel corso delle ultime settimane. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali sulle nuove funzioni o sui cambiamenti specifici all’interno del club.

Dopo aver azzerato l'area tecnica e dirigenziale con i licenziamenti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il managing partner di RedBird, Gerry Cardinale, ha dato il via alla "Fase 2" della sua rivoluzione per il Milan. Questa fase strategica prevede la ricostruzione dell'organigramma societario in vista della stagione 20262027. Sebbene l'ultima parola spetti all'imprenditore statunitense, le nuove nomine passeranno attraverso il filtro di un ristretto cerchio di consulenti di massima fiducia. I tre punti di riferimento della proprietà per le nomine del nuovo amministratore delegato e del direttore sportivo sono: Zlatan Ibrahimovic (Senior Advisor RedBird): rappresenta l'anello di congiunzione tra la storia sportiva del club e la visione aziendale di RedBird. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parte la “Fase 2” di Cardinale: i suoi fedelissimi Ibrahimovi? e Calvelli e il loro ruolo nel club

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SUCCEDE DI TUTTO! PARLA CARDINALE: CONVOCA TUTTI A LONDRA, IBRA E CALVELLI TORNANO SORRIDENTI

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