Christopher Nkunku non parteciperà ai Mondiali con la nazionale francese. La società di proprietà americana ha già deciso il suo futuro e non intende proseguire con l’attuale accordo. La decisione è stata comunicata al giocatore, che non sarà inserito nella lista dei convocati per la competizione in Qatar. La società ha preferito non rinnovare il contratto in vista della prossima stagione.

A differenza di quanto accaduto ai suoi compagni di squadra, il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot, l'attaccante Christopher Nkunku ha incassato una dura bocciatura: non è stato convocato dalla Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps per i Mondiali che prenderanno il via il prossimo 11 giugno. Per il calciatore si tratta dell'ennesima delusione con i Bleus, dopo aver già saltato per infortunio l'appuntamento invernale del 2022 in Qatar nel momento di massimo splendore della sua carriera. L'esclusione è figlia soprattutto di una prima annata al Milan al di sotto delle aspettative generali. Di seguito il bilancio statistico del suo primo anno a Milano: Presenze complessive: 35 partite disputate tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, niente Mondiali per Nkunku. Ma la decisione di RedBird sul suo futuro è già presa

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