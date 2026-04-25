Helena Prestes dice basta | presa una decisione sul suo futuro

Helena Prestes ha annunciato di aver preso una decisione riguardo al suo futuro. Attualmente, si trova in Italia per motivi di lavoro e sta vivendo un periodo di grande serenità. La sua relazione con Javier Martinez continua senza ostacoli e la donna si dedica alle sue attività professionali, spostandosi frequentemente tra diverse città del paese.

Helena Prestes sta vivendo un momento d'oro della sua vita. La donna viaggia spesso per l'Italia per impegni di lavoro mentre la storia con Javier Martinez procede a gonfie vele. Nelle scorse ore, la modella influencer ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, dove ha oltre 160 mila utenti. In questo frangente, la donna ha risposto ad alcune curiosità dei fans mentre sistemava la sua nuova abitazione a Lecco. Helena Prestes ha parlato dei suoi progetti per il futuro, rivelando di aver preso un'importante decisione. La compagna di Javier Martinez ha spiegato ai suoi utenti di non voler più fare i reality show, preferendo puntare su altri lavori.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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