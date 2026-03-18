Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Niclas Fullkrug, con la decisione ancora da prendere sulla sua permanenza a Milano o il ritorno a Londra. Nicolò Schira, giornalista specializzato, ha fornito dettagli sulla situazione, senza confermare quale opzione sia preferita. La scelta tra i due club resta da definire e potrebbe influenzare le prossime mosse del giocatore.

Niclas Fullkrug è atterrato a Milano attorno all 23:30 di lunedì 22 dicembre 2025, tre giorni prima di Natale. L'attaccante tedesco è arrivato dal West Ham in prestito, con diritto di riscatto (non obbligo) fissato a 5 milioni di euro. L'ex Borussia Dortmund si è integrato in fretta nel gruppo, ma, dopo quasi tre mesi, Allegri lo ha schierato soltanto una volta da titolare. Inoltre, il suo bottino con la maglia del Milan è fermo a quota 1 gol: quello segnato nel finale del match contro il Lecce. Queste prestazioni non hanno convinto il Milan a puntare su Fullkrug in vista della prossima stagione. Come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di riscattare l'attaccante tedesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, presa la decisione sul futuro di Fullkrug: resta a Milano o torna a Londra?

Articoli correlati

Calciomercato Milan: Disasi, decisione presa | LIVE NewsIl venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'.

Calciomercato, decisione del Milan presa su Disasi. L’annuncio di MorettoIl giornalista Matteo Moretto ha parlato anche del calciomercato del Milan: presa la decisione finale sul possibile arrivo di Disasi.

Calciomercato Milan: rescissione Origi, Füllkrug in arrivo e tutti gli scenari offensivi

Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Milan

Temi più discussi: Lewandowski non è sicuro nemmeno al 50%: MLS, Juventus, Milan, quale futuro dopo il Barcellona?; Calcio, le big guardano al futuro: nell'Inter Vicario erede di Sommer. Il Milan sogna Lewandowski. Juve su Kessie, Napoli su Gomes. Ma servono i soldi della Champions; Calciomercato: Lewandowski può davvero trasferirsi alla Juventus? Tutti gli scenari; Lazio-Milan, le probabili formazioni: Romagnoli più no che si e il dubbio a centrocampo.

Milan, c’è la bocciatura definitiva: via per 14 milioniMilan sempre molto attivo sul mercato in vista dell’estate: ecco le ultime strategie in casa rossonera. calciomercato.it

Il Milan deve valutare la cessione di Leao: rende meno di Lautaro, Yildiz, McTominay e MalenSandro Sabatini parla di mercato prendendo spunto dalla sconfitta dei rossoneri sul campo della Lazio, con l'atteggiamento irriverente del portoghese al momento della sostituzione. msn.com

#Calciomercato @acmilan, per l'attacco c'è sempre #Kean: quotazioni in ribasso per un motivo - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook