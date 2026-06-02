Ralf Rangnick è stato escluso dalla corsa alla panchina del Milan per problemi di compatibilità con Ibrahimovic. Secondo fonti vicine alla società, le richieste dell’allenatore tedesco non si integrano con il rapporto esistente con il giocatore svedese. La trattativa per la sua assunzione si è complicata ulteriormente, rendendo più difficile un possibile accordo. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato sulla situazione.

Uno dei nomi in cima alla lista per ricomporre l'organigramma del Milan dopo il recente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada sembra essere quello di Ralf Rangnick. Le parti hanno avuto dei contatti nelle ultime settimane, ma il tecnico tedesco ha fatto delle richieste chiare per assumere l'incarico. Il ruolo sarebbe quello di direttore tecnico, con pieni poteri sulla parte sportiva, sul mercato e sul settore giovanile. A complicare le cose, però, ci sarebbe il rapporto con il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è più orientato su un profilo come Ramon Planes, fresco di addio all'Al-Ittihad. Matteo Moretto ha spostato la narrazione di questi giorni, spiegando che l'affare non sarebbe in una fase così avanzata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Moretto raffredda la pista Rangnick: “Problema di incompatibilità con Ibrahimovic”

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