Il Corriere dello Sport ha rivelato che Zlatan Ibrahimovi, tramite Rafaela Pimenta, sta lavorando per portare al Milan l’allenatore Arne Slot e il direttore sportivo Ramón Planes. L’attaccante svedese avrebbe un piano segreto per influenzare le prossime scelte di mercato e gestione tecnica del club, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. La strategia sembra essere condivisa con alcuni membri dello staff dirigenziale.

A seguito del radicale azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica, Gerry Cardinale – managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan – è attivamente impegnato nella ricerca delle figure più idonee a cui affidare le cariche di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore. In questo processo, il patron si avvale del supporto dei suoi due uomini di fiducia nel club: Massimo Calvelli, che ha recentemente assunto alcune deleghe da AD precedentemente in mano a Giorgio Furlani, e Zlatan Ibrahimovic, nel ruolo di Senior Advisor. Sul piano strategico, tuttavia, l'intesa non è totale. Calvelli caldeggia... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l’alleanza “segreta” di Ibrahimovi?: il suo piano per direttore sportivo e allenatore

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