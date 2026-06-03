Un pensionato ha ricevuto email offensive da tifosi che lo scambiano per l’amministratore delegato di una squadra di calcio. Le mail contengono insulti e minacce e sono state inviate a causa di un errore di omonimia. L’uomo, che svolge attività di volontariato, ha condiviso di aver subito danni psicologici e stress a seguito delle comunicazioni. La polizia sta indagando sull’origine delle email e sulla responsabilità delle persone coinvolte.

Chi è l'uomo che sta subendo gli attacchi dei tifosi?. Come può un errore di omonimia distruggere la vita di un volontario?. Cosa ha raccolto Furlani per finanziare la ricerca sulle malattie del sangue?. Perché i nuovi tappi delle bottiglie complicano la raccolta dei materiali?.? In Breve L'uomo raccoglie tappi per la Fondazione malattie del sangue del Niguarda dal 2009. Nel 2025 raccolti 86,6 tonnellate di plastica e 26,6 tonnellate di sughero. Riciclo ha generato un valore netto di 31.332 euro per la ricerca biologica. Furlani ha lavorato presso Montecatini a Porto Marghera e Edison a Milano. L’omonimo Giorgio Furlani riceve insulti via mail per le prestazioni del Milan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ameve.eu - Milan, insulti via mail all’omonimo dell’AD: è un pensionato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Messaggi di insulti dai milanisti all’omonimo dell’ad Furlani: “Ma io sono un altro Giorgio, piuttosto fate beneficenza con me”Un uomo con lo stesso nome dell’amministratore delegato del Milan ha ricevuto messaggi di insulti da tifosi milanisti.

Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “In un giorno ho ricevuto 14 mail con minacce e insulti, denuncerò”

Argomenti più discussi: Tribunale di Milano: no alla censura preventiva per gli insulti su X chiesta da Marina e Piersilvio Berlusconi; Messaggi di insulti dai milanisti all’omonimo dell’ad Furlani: Ma io sono un altro Giorgio, piuttosto fate beneficenza con me; Insulti e violenze nel cantiere del consolato Usa a Milano, un operaio: Mi rinchiudeva nel suo ufficio; Rafa Leao, l'ultimo tradimento al Milan: insulti al portoghese, cosa sta succedendo | Libero Quotidiano.it.