Alessandro Venturelli scomparso la mamma | In un giorno ho ricevuto 14 mail con minacce e insulti denuncerò

La mamma di Alessandro Venturelli, Roberta Carassai, ha parlato a Fanpage.it delle email minatorie ricevute dopo la diretta social di giovedì. "Ho parlato delle ultime segnalazioni e dei problemi di salute che ho avuto, ma non è bastato. Solo domenica ho ricevuto 14 email, denuncerò". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Contenuti e approfondimenti su Alessandro Venturelli

Temi più discussi: Alessandro Venturelli scomparso, nuova segnalazione dall'Olanda: Avvistato a Rotterdam come senzatetto; Alessandro Venturelli scomparso, la madre: Potenzialmente avvistato in Olanda; Scomparsa di Alessandro Venturelli, la notizia arrivata ora: cosa si sa; Alessandro Venturelli scomparso, Marc Di Maggio: E-mail offensive e moleste verso mamma Roberta, denunceremo.

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Alessandro Venturelli scomparso, nuova segnalazione dall’Olanda: “Avvistato a Rotterdam come senzatetto" x.com