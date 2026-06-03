Un uomo con lo stesso nome dell’amministratore delegato del Milan ha ricevuto messaggi di insulti da tifosi milanisti. In alcuni messaggi, gli veniva chiesto di fare beneficenza, con la frase: “Ma io sono un altro Giorgio, piuttosto fate beneficenza con me”. La situazione ha generato fastidio, evidenziando come l’omonimia possa creare situazioni sgradevoli, anche se in modo involontario.

Milano, 3 giugno 2026 – L’omonimia può essere divertente ma in certi casi fastidiosa. Come un coltello affondato nella piaga, se ti chiami Giorgio Furlani e sei milanista. “ Giuro che non sono io. E non siamo nemmeno parenti” dice Giorgio Furlani, ottantaseienne, perito chimico in pensione, prendendo subito le distanze da “quel“ suo omonimo famosissimo, ormai ex amministratore delegato rossonero. Rabbia cieca . Ma vallo a spiegare a i tifosi delusi per il risultato della stagione, “che mi hanno mandato mail “poco gentili“ sulla mia casella di posta elettronica, dando per scontato che un indirizzo con quel nome e quel cognome potesse essere solo di “quel“ Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Messaggi di insulti dai milanisti all’omonimo dell’ad Furlani: “Ma io sono un altro Giorgio, piuttosto fate beneficenza con me”

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Comunque sono giorni meravigliosi e benedetti, ma fra tutte le cose belle di questi giorni nulla può superare i messaggi di insulti a Corona, in cui lo si accusa di non aver tirato fuori quello che sa su Marotta. Personalmente la considero come la Gioconda della x.com

Come si chiama quando i messaggi di testo continuano senza impegno, con entrambe le parti che semplicemente riconoscono pigramente il messaggio precedente? reddit