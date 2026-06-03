Messaggi di insulti dai milanisti all’omonimo dell’ad Furlani | Ma io sono un altro Giorgio piuttosto fate beneficenza con me

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo con lo stesso nome dell’amministratore delegato del Milan ha ricevuto messaggi di insulti da tifosi milanisti. In alcuni messaggi, gli veniva chiesto di fare beneficenza, con la frase: “Ma io sono un altro Giorgio, piuttosto fate beneficenza con me”. La situazione ha generato fastidio, evidenziando come l’omonimia possa creare situazioni sgradevoli, anche se in modo involontario.

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Milano, 3 giugno 2026 –  L’omonimia può essere divertente ma in certi casi fastidiosa. Come un coltello affondato nella piaga, se ti chiami Giorgio Furlani e sei milanista. “ Giuro che non sono io. E non siamo nemmeno parenti” dice Giorgio Furlani, ottantaseienne, perito chimico in pensione, prendendo subito le distanze da “quel“ suo omonimo famosissimo, ormai ex amministratore delegato rossonero.  Rabbia cieca . Ma vallo a spiegare a i tifosi delusi per il risultato della stagione, “che mi hanno mandato mail “poco gentili“ sulla mia casella di posta elettronica, dando per scontato che un indirizzo con quel nome e quel cognome potesse essere solo di “quel“ Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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