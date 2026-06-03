Messaggi di insulti dai milanisti all’omonimo dell’ad Furlani | Ma io sono un altro Giorgio piuttosto fate beneficenza con me
Un uomo con lo stesso nome dell’amministratore delegato del Milan ha ricevuto messaggi di insulti da tifosi milanisti. In alcuni messaggi, gli veniva chiesto di fare beneficenza, con la frase: “Ma io sono un altro Giorgio, piuttosto fate beneficenza con me”. La situazione ha generato fastidio, evidenziando come l’omonimia possa creare situazioni sgradevoli, anche se in modo involontario.
Milano, 3 giugno 2026 – L’omonimia può essere divertente ma in certi casi fastidiosa. Come un coltello affondato nella piaga, se ti chiami Giorgio Furlani e sei milanista. “ Giuro che non sono io. E non siamo nemmeno parenti” dice Giorgio Furlani, ottantaseienne, perito chimico in pensione, prendendo subito le distanze da “quel“ suo omonimo famosissimo, ormai ex amministratore delegato rossonero. Rabbia cieca . Ma vallo a spiegare a i tifosi delusi per il risultato della stagione, “che mi hanno mandato mail “poco gentili“ sulla mia casella di posta elettronica, dando per scontato che un indirizzo con quel nome e quel cognome potesse essere solo di “quel“ Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Comunque sono giorni meravigliosi e benedetti, ma fra tutte le cose belle di questi giorni nulla può superare i messaggi di insulti a Corona, in cui lo si accusa di non aver tirato fuori quello che sa su Marotta. Personalmente la considero come la Gioconda della x.com
Rossella Erra denuncia pubblicamente gli attacchi ricevuti sui social: insulti, minacce e messaggi violenti continui. La giurata di Ballando con le Stelle ha raccontato di essere presa di mira anche durante la notte, con messaggi offensivi e auguri di morte arrivat facebook
Come si chiama quando i messaggi di testo continuano senza impegno, con entrambe le parti che semplicemente riconoscono pigramente il messaggio precedente? reddit