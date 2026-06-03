Milan clamoroso a New York | cosa appare a Times Square Cardinale trema

Da liberoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Times Square, a New York, è stata esposta una protesta contro Gerry Cardinale, coinvolgendo tifosi del Milan. La manifestazione si è svolta in modo visibile, attirando l’attenzione dei passanti. La protesta contro il rappresentante del club si sta diffondendo e potrebbe avere ripercussioni anche nel contesto internazionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora, e non sono stati comunicati dettagli sulle modalità o sui promotori dell’evento.

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La protesta dei tifosi rossoneri contro Gerry Cardinale potrebbe presto attraversare l’Oceano Atlantico. Dopo mesi di contestazioni dentro e fuori San Siro, una parte dei sostenitori starebbe lavorando a un'iniziativa destinata a fare rumore direttamente negli Stati Uniti, il Paese del proprietario del Milan. L'idea è quella di far comparire nel cuore di New York, sugli enormi schermi di Times Square, due messaggi che non lasciano spazio a interpretazioni: "Save AC Milan" e "Cardinale Out". Una provocazione studiata per colpire il numero uno di RedBird proprio a casa sua e, soprattutto, per dare risonanza internazionale al malcontento che da tempo accompagna la gestione del club. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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