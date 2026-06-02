I tifosi del Milan hanno installato un maxischermo nel Times Square di New York per mostrare un messaggio di contestazione nei confronti di Gerry Cardinale, amministratore delegato della società. L'iniziativa mira a criticare le decisioni prese dall'amministratore e si inserisce in una serie di proteste da parte dei sostenitori. L'installazione è visibile pubblicamente e si concentra sulla figura di Cardinale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici del messaggio.

Non si ferma la contestazione dei tifosi del Milan nei confronti di Gerry Cardinale. Le tensioni tra il proprietario del club e i tifosi sono iniziate nel 2023, dopo l'allontanamento di Frederic Massara e Paolo Maldini, che ha sancito una spaccatura totale con il popolo rossonero. La mancata qualificazione in Champions League e il conseguente ridisegnamento dell'organigramma societario hanno aumentato il malcontento dei milanisti, che ora sono pronti a fare le cose in grande. L'idea parte da Guido, presidente del Milan Club di Valle Telesina (Benevento), che si è subito confrontato con i principali organi del tifo rossonero. Tra i partecipanti all'iniziativa ci sono la Curva Sud, l'AIMC (Associazione Italian Milan Clubs), l'Old Clan e il Milan Club New York. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, un maxischermo al Times Square per contestare Cardinale: l’ultima idea dei tifosi rossoneri

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