Striscioni petizioni e un maxischermo al Times Square | i tifosi del Milan sono in rivolta contro Cardinale
I tifosi del Milan hanno manifestato contro l'azionista di maggioranza, Cardinale, con striscioni in città, petizioni online e un maxischermo a Times Square. Le proteste riguardano le decisioni societarie e il rapporto tra i supporter e la proprietà. Le iniziative sono state organizzate per esprimere insoddisfazione e chiedere cambiamenti. La protesta si è svolta in diverse modalità, coinvolgendo anche i social media e spazi pubblici.
Si respira un clima di grande tensione in questi giorni all'interno di Casa Milan: tra il proprietario Gerry Cardinale e i tifosi si è creata una spaccatura irreparabile. La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato la rabbia del popolo rossonero. Non è bastato licenziare in massa Allegri, Furlani, Tare e Moncada: ora nel mirino dei milanisti c'è il patron di RedBird. Con lui, anche Zlatan Ibrahimovic, di cui i tifosi non apprezzano il nuovo ruolo da dirigente, con qualcuno che non lo reputa all'altezza del club. I sostenitori del Diavolo hanno espresso il proprio malcontento in vari modi, vediamo alcune delle vicende più salienti degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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