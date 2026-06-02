Striscioni petizioni e un maxischermo al Times Square | i tifosi del Milan sono in rivolta contro Cardinale

Notizia in breve

I tifosi del Milan hanno manifestato contro l'azionista di maggioranza, Cardinale, con striscioni in città, petizioni online e un maxischermo a Times Square. Le proteste riguardano le decisioni societarie e il rapporto tra i supporter e la proprietà. Le iniziative sono state organizzate per esprimere insoddisfazione e chiedere cambiamenti. La protesta si è svolta in diverse modalità, coinvolgendo anche i social media e spazi pubblici.