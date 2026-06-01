Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato una legge che permette di avviare procedure di rimpatrio più veloci e coordinate per chi si trova illegalmente nei paesi membri. La nuova normativa prevede l’istituzione di hub in paesi terzi, dove si svolgeranno le pratiche di rimpatrio. L’accordo è provvisorio e mira a rendere più efficaci i processi di espulsione.

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una legge dell’Ue che consentirà procedure più rapide ed efficaci a livello europeo per il rimpatrio di persone che soggiornano illegalmente negli Stati Membri. E’ quanto si legge in una nota. L’accordo integra il patto Ue su migrazione e asilo e contribuirò alla sua effettiva attuazione. Le nuove norme “impongono ai cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri l’obbligo di cooperare con le autorità” e “prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di centri di rimpatrio in paesi extra-Ue, nel rispetto dei diritti fondamentali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, Consiglio e Parlamento Ue trovano l’accordo sui rimpatri: sì agli hub in paesi terzi

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