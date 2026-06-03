Migliori ventilatori | quali acquistare per combattere il caldo

Notizia in breve

Un negozio ha segnalato un aumento delle vendite di ventilatori nelle ultime settimane. Tra i modelli più richiesti ci sono quelli a torre, a piantana e portatili, con o senza pale. Le marche più acquistate sono Beko, Philips e Rowenta. Le temperature elevate hanno spinto i consumatori a cercare soluzioni per rinfrescarsi. Nessuna informazione è stata fornita su prezzi o disponibilità.