Migliori ventilatori | quali acquistare per combattere il caldo
Un negozio ha segnalato un aumento delle vendite di ventilatori nelle ultime settimane. Tra i modelli più richiesti ci sono quelli a torre, a piantana e portatili, con o senza pale. Le marche più acquistate sono Beko, Philips e Rowenta. Le temperature elevate hanno spinto i consumatori a cercare soluzioni per rinfrescarsi. Nessuna informazione è stata fornita su prezzi o disponibilità.
Da Beko a Philips passando per Rowenta, ecco le migliori marche di ventilatori a torre, a piantana, multifunzione, portatili, con o senza pale perfetti rinfrescarsi in estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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