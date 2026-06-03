Migliori ventilatori | quali acquistare per combattere il caldo

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un negozio ha segnalato un aumento delle vendite di ventilatori nelle ultime settimane. Tra i modelli più richiesti ci sono quelli a torre, a piantana e portatili, con o senza pale. Le marche più acquistate sono Beko, Philips e Rowenta. Le temperature elevate hanno spinto i consumatori a cercare soluzioni per rinfrescarsi. Nessuna informazione è stata fornita su prezzi o disponibilità.

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Da Beko a Philips passando per Rowenta, ecco le migliori marche di ventilatori a torre, a piantana, multifunzione, portatili, con o senza pale perfetti rinfrescarsi in estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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